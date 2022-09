Risoluzione del contratto: Andrea Ranocchia lascia il Monza

In netto anticipo, rispetto alla scadenza contrattuale, termina il rapporto di lavoro tra Andrea Ranocchia ed il Monza. Tra le parti una risoluzione consensuale. La stessa società brianzola ha annunciato l’addio del difensore attraverso un comunicato ufficiale: “AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.AC Monza ringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro.“