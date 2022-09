Repubblica – Per il Torino, Spalletti ritroverà Demme, e forse Osimhen

Il campionato di Serie A è fermo per la sosta per le nazionali, e per Politano è stata una fortuna dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Milan, così prima della gara col Torino, alla ripresa del campionato, in programma il 1 ottobre al Maradona, avrà il tempo di riprendersi. In gruppo ci sarà sicuramente di nuovo anche Diego Demme, guarito dalla frattura al piede che lo ha tenuto fuori per un mese. Ottimismo pure per Victor Osimhen, che ha saltato le ultime tre gare per un infortunio muscolare. Il bomber nigeriano inizierà domani il suo lavoro personalizzato sul campo e spera di rimettersi al passo con i compagni in tempo per la trasferta di Champions League del 4 ottobre ad Amsterdam, in casa degli olandesi dell’Ajax. Repubblica