Raspadori: “Il Napoli mi ha voluto a tutti i costi, mi ha cambiato la vita”

La maglia del Napoli e quella dell'Italia hanno tinte non troppo differenti: azzurra una, azzurra l'altra. Giacomo Raspadori però sente il cambiamento. Nella sua vita, soprattutto. «Sicuramente passare al Napoli è stato un grandissimo cambiamento, era quello che cercavo. Pur essendo giovane volevo mettermi in difficoltà, per il mio percorso era importante. Sono sempre stato un ragazzo molto ambizioso e sto vivendo tutto con equilibrio, è la cosa più importante sia dopo un successo che dopo un insuccesso. A Napoli mi sto trovando davvero benissimo, posso dire di essere entrato in una famiglia con compagni con uno spessore umano davvero importante». Ha le idee chiare Jack che per qualche giorno metterà da parte il Napoli e quei due gol che lo hanno fatto volare in campionato e in Champions per pensare alla Nazionale.

Se oggi Raspadori è un punto fermo della Nazionale è merito di due allenatori: Mancini e Spalletti che hanno creduto in lui fin da subito «Intanto ringrazio il ct: sentirsi dire di poter ricoprire più ruoli è un orgoglio. Per me è importante restare a disposizione della squadra, sono sempre stato generoso e spero di poter essere d’aiuto come sempre, l’impegno non mancherà mai. E poi Spalletti. «Con lui l’impatto è stato molto positivo. Devo ringraziare lui e il Napoli che mi hanno voluto a tutti i costi, è stato un cambiamento importante che sto affrontando cercando di mettermi a disposizione della squadra».