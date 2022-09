Rai, sempre più vicino il rinnovo di Meret: guadagnerà più di quanto pattuito a giugno

Dopo aver ritrovato la fiducia in se stesso e anche di ambiente e allenatore, Alex Meret si guadagnerà un meritato rinnovo dopo un’estate di voci di mercato che lo volevano partente: il discorso per rinnovare il contratto, bloccato dal presunto arrivo di Navas, è ripreso negli ultimi giorni e si è vicini a definire il nuovo accorso. Le parole di Ciro Venerato: “Ieri nuovo contatto telefonico tra le parti per limare gli ultimi dettagli, per il rinnovo non ci sarà aumento a 1,2 milioni come programmato a giugno ma a 1,5 netti. Passi avanti anche su bonus e incentivi, 300mila euro il tetto massimo annuale. La firma è attesa entro quindici giorni“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com