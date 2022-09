Nicolini, ds Shaktar Donetsk: “Mi aspettavo l’impatto di Kvaratskhelia, Roma esempio per i club italiani”

“Mi aspettavo un impatto simile da parte del georgiano, ci sono anche altri giocatori talentuosi più pronti. Sono contento per la crescita del ragazzo e del calcio dell’Est“. Sui club italiani in Europa: “I club italiani dovrebbero prendere esempio dalla Roma, dopo il successo in Conference dello scorso anno. Potenzialmente possono far bene, soprattutto in Europa League. In altre nazioni le coppe sono degli obiettivi reali, in Italia, tuttavia, la situazione è differente. Questo è il motivo per il quale l’andamento delle squadre italiane è altalenante al di fuori dei confini nazionali“.

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, direttore sportivo dello, che ha parlato di Kvaratskhelia e del suo momento di forma: