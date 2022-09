Modesto su Zerbin: “È talmente intelligente da percepire qualsiasi ruolo”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’allenatore Francesco Modesto.

“Zerbin si è creato questo percorso dall’inizio, aveva qualcosa di diverso dentro di sè come personalità. Voleva crescere anno per anno. Lo vidi per la prima volta contro la Viterbese, quando ho avuto l’opportunità di prenderlo a Cesena non ci ho pensato due volte. L’ho allenato anche con la Pro Vercelli, dove ha avuto un grande salto di qualità. Ha sempre lavorato tanto, anche in palestra per crescere fisicamente. Zerbin sa giocare a calcio e lo sta dimostrando. È talmente intelligente, anche a livello tattico, che riesce a percepire qualsiasi ruolo. Ha grande strappo, si sa muovere, nell’1 contro 1 è molto bravo, può fare tanti ruoli. Adesso lo stanno provando mezz’ala perché sarà più offensivo che difensivo, può giocare anche a piede invertito. Ha determinazione, forza, senso di sacrificio e motore. Lui si è guadagnato la fiducia in allenamento, non credo che mister Spalletti non abbia conoscenza. Il ragazzo è stato bravo a mettersi a disposizione, gli ha dato tante garanzie e ha fatto vedere che può giocare nel Napoli. Metterlo contro il Milan, dove aveva come avversario Theo, significa una grande fiducia. Ogni allenatore cerca di mettere un giocatore a proprio agio, la posizione la valuta e la decide sempre lui. Zerbin in qualsiasi posizione sta giocando sta facendo bene, davanti a se ha giocatori forti e deve fare a spallate per ritagliarsi uno spazio. Spalletti crede molto in lui e lo sta dimostrando durante gli allenamenti. Mi piace il tipo di calcio di Gasperini, fatto di duelli e grande mobilità. Studio tanti allenatori.

Milan-Napoli è stata una bellissima partita, il calcio si sta evolvendo e ci sono giocatori con caratteristiche totalmente diverse da quelle degli anni passati. I principi di gioco li crei in base al materiale che hai in campo.

Ogni allenatore mi ha lasciato sempre qualcosa dentro, dopo ho cercato di migliorare”.