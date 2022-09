Lobotka ironico: “Ho provato una maglia XL così da non dare nell’occhio”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca, ironizzando su quello che era prima di raggiungere la perfetta forma fisica. «Ho provato una maglia XL così da non dare nell’occhio. Sembra una maglia meno aderente delle altre, è un bene perché così nessuno farà foto mentre gioco per poi dirmi che sono ingrassato». Il centrocampista azzurro fa da modello per le nuove maglie nel ritiro della nazionale slovacca e gioca su quel periodo difficile vissuto a Napoli. «Ora sto bene, mi sento al massimo fisicamente. È fantastico essere primi sia in campionato che nel girone di Champions. Stiamo giocando un ottimo calcio e facendo bene in campo. I tifosi sono felici e siamo felici anche noi negli spogliatoi»