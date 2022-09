Lobotka gran protagonista: nessuno vince più duelli in Serie A

Tutto nelle mani di Stanislav Lobotka: il Napoli di Luciano Spalletti ha trovato il suo playmaker ideale con lo slovacco che in mezzo al campo è ormai imprescindibile per gli azzurri. E i numeri lo dimostrano: come svelato da Kickest, infatti, dei 144 calciatori che nelle prime sette giornate di Serie A hanno instaurato almeno 40 volte un duello con un giocatore avversario attraverso un dribbling, un tackle o un colpo di testa, quello che ne è uscito in percentuale più volte vincitore, ottenendo il possesso del pallone è stato proprio Lobotka, che ha vinto nel 77,2% dei casi.

Una percentuale che fotografa il momento perfetto dell’azzurro.