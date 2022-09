Koulibaly non dimentica Napoli: kit regalati ai bimbi di Lacco Ameno

In Inghilterra da un po’ di mesi, ormai, ma Kalidou Koulibaly non dimentica Napoli. E nemmeno Ischia, il posto del cuore, il rifugio in cui il difensore franco-senegalese amava trascorrere con amici e famiglia le poche ore di relax durante l’anno, tra una partita e l’altra. L’ex centrale difensivo azzurro ha deciso infatti di donare duecento kit completi da gioco ai bambini di una scuola calcio di Lacco Ameno, comune dell’Isola, kit che saranno consegnati domani sera nel corso di una cerimonia a cui Koulibaly parteciperà in collegamento video, impegnato tra le gare con il Chelsea e quelle con la nazionale. Un grande amore quello tra Koulibaly e Ischia, come confermato da Ivan Ciaramiglia, amico ischitano dell’ex difensore del Napoli. «Kalidou è stato per tre anni in vacanza con la sua famiglia sull’Isola, ci ha festeggiato il suo ultimo compleanno e si sente veramente a casa in questo posto» ha raccontato a Ansa Ciaramiglia, imprenditore ischitano che ha “condiviso” il suo motoscafo con Koulibaly e Ghoulam più volte nelle ultime estati. Ivan e gli altri amici ischitani di Koulibaly, per ricambiare il bel gesto del calciatore, chiederanno alla locale squadra di calcio di nominare il difensore ora al Chelsea presidente onorario, con l’impegno di ritrovarsi in futuro, magari proprio in campo.

Fonte: mattino.it