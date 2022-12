Il Konami apre domani senza Lobotka. Alla Pravda dice: “Essere primi in Italia e in Europa è fantastico”

Domani la squadra riprenderà gli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno. Rosa ridotta per l’allenatore del Napoli che comincerà a preparare la sfida al Torino in programma il 1 ottobre al Maradona. Tra gli assenti di lusso c’è Lobotka – allenato in Nazionale dallo storico vice di Sarri, Calzona – che ha parlato a Pravda: «Essere primi in Italia e in Europa è fantastico. Stiamo giocando un bel calcio, c’è una bell’atmosfera in campo e fuori, i tifosi sono felici».

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS