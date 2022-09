G. Fedele: “Quella di De Laurentiis non può essere solo fortuna”

Gaetano Fedele, agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: «Sinceramente, non mi aspettavo una partenza così brillante da parte del Napoli. Devo dire, però, che dopo alcune riflessioni molto personali, da tifoso del Napoli ho maturato una convinzione: noi abbiamo un Presidente che è troppo forte. Lo dico perchè non può essere un caso che tutto quello che De Laurentiis auspica accade davvero. I gol decisivi dei nuovi arrivati, da Kvaratskhelia a Simeone, da Kim a Raspadori, passando per la trasformazione di Meret…troppe coincidenze, non può essere solo fortuna. Forse aveva ragione lui quando disse: “Sono io il vostro Cavani”…ecco da oggi De Laurentiis è il mio Cavani. Cannavaro al Benevento? La mia famiglia, oltre ad essere legatissima alla famiglia Cannavaro, è storicamente legata a Benevento. Faccio anche pubblicamente un in bocca al lupo a Fabio e Paolo. Hanno accettato una sfida bellissima che sono certo vinceranno.