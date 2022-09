[Foto] WOMEN CHAMPIONS – Sparta Praga-A.s. Roma 1-2, giallorosse vicine alla qualificazione

Questo pomeriggio si è giocata la sfida del turno preliminare di Women Champions League tra lo Sparta Praga e l’A.s. Roma. Le giallorosse nel primo tempo sfiorano il vantaggio, ma Giacinti è sfortunata a cogliere la traversa. Ad inizio ripresa le padroni di casa sbloccano la gara con Martinkova. La squadra di Spugna va vicino al pareggio per ben due volte con Glionna e Lazaro, ma trovano sulla loro strada il portiere Chladekova. L’A.s. Roma però alla fine arriva al pari con il capitano Elisa Bartoli. Al minuto 90 arriva il successo delle giallorosse con la norvegese Haavi. Ora per la compagine italiana si è ad un passo dalla qualificazione alla fase a gironi, anche se tra una settimana si dovrà completare l’opera al “Tre Fontane”.

