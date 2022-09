FOTO – Peppino Di Capri omaggiato del “Piede sinistro” di Maradona

Peppino Di Capri, cantautore partenopeo, sarà omaggiato della scultura rappresentante il Piede Sinistro di Maradona, dall’amico personale del Pibe Stefano Ceci, come riporta oggi ilmattino.it

Sarà Peppino di Capri a ricevere la scultura che riproduce l’orma del piede sinistro di Diego Armando Maradona nel corso di un incontro organizzato dal Napoli Club Isola di Capri nella Sala lettura Mario Morgano del Grand Hotel Quisisana domenica 25 settembre alle 18.30.