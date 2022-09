Demme rientra in gruppo: sarà in panchina contro il Torino

Dopo un infortunio al cuboide del piede sinistro rimediato in allenamento il 18 agosto, Diego Demme rientrerà in gruppo domani, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: il centrocampista tedesco aveva svolto lavoro personalizzato e potrà finalmente aggregarsi ai suoi compagni per essere a disposizione di Spalletti nella sfida contro il Torino. Si tratta di un recupero importante perché Demme è il sostituto naturale di Lobotka e potrà farlo rifiatare nel 4-3-3 di Spalletti, modulo in cui il giocatore può esprimersi al meglio.

Fonte: Il Mattino