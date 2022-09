Delphlyx sceglie i “wonderkids: Kvaratskhelia è l’unico in serie A

Delphlyx è la piattaforma di scouting che seleziona ogni settimana i «Wonderkids», cioè i migliori under 23 d’Europa in base a statistiche specifiche di ciascun ruolo. Come si legge anche su Il Napolista, in quest’occasione ha scelto come modulo il 4-2-3-1. Haaland come punta e dietro di lui, Simons, del Psv, Walemark del Feeyenord e, sulla sinistra, il giovane talento del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Si legge: “A sinistra il grande colpo di mercato del Napoli, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, impatto devastante nella nostra serie A e in Europa. Come punta centrale torna l’attaccante più prolifico del calcio europeo, passato dal Borussia Dortmund al Manchester City di Guardiola, Erling Haaland 11 reti e un assist in 7 partite, pronto a riscrivere la storia della Premier”.