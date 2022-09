De Napoli: “Spalletti ha trovato il ruolo giusto per Zielinski”

Nando De Napoli, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il Napoli ha cambiato tanto e non me l’aspettavo così però è rimasto Spalletti, un allenatore molto competente. È uno in gamba con una rosa di calciatori importanti e li sta facendo rendere al massimo. Complimenti alla società che ha fatto gli acquisti giusti. Spalletti ha trovato il ruolo giusto per Zielinski, che è in grande forma e mi sta sorprendendo. È stato aspettato tanto ma per chi capisce di calcio è giocatore vero. Politano voleva andar via ma gli è stato trasmesso qualcosa di importante e sta dando il massimo con risultati importanti. Ciò che succede nello spogliatoio si sa solo lì dentro e penso che le cose stiano andando bene. La Nazionale è il sogno di tutti, l’obiettivo di tutti. Il Napoli ha ragazzi giovani interessanti che meritano di raggiungere la Nazionale italiana. È il top quando ci riesci”.