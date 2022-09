Cucchi: “Il Napoli di quest’anno è adeguato al sistema di gioco di Spalletti”

“Mi piace tanto la squadra azzurra, ho visto tutte le partite in questo avvio di stagione. Quest’anno Spalletti ha una squadra adeguata al suo sistema di gioco, il Napoli è diventato finalmente “spallettiano“. Inoltre ci sono tante individualità di altissimo livello, andrebbero fatti i complimenti a Giuntoli, alla società e anche a De Laurentiis. Pescare un talento limpido come Kvara o un grande centrale come Kim qualifica il Napoli come un club lucido. Lobotka ha la stessa importanza di Iniesta ai tempi del Barcellona. Ci saranno, tuttavia, due campionati in questa stagione, la ripresa sarà fondamentale come tante altre situazioni. A gennaio ci sarà una nuova realtà, sarà rilevante per gli azzurri gestire questa dinamica“.

