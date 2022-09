Colomba, ex all.: “Kvaratskhelia ha addirittura qualcosina in più rispetto a Insigne”

Franco Colomba, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Chi mi ha sorpreso più tra Napoli e Salernitana? La Salernitana è una sorpresa relativa, perché già nel finale dello scorso anno aveva dato segnali importanti. Il Napoli invece ha dovuto allestire una squadra da primato in classifica, pur dovendo sostituire tantissimi totem. Sembrava un azzardo rimpiazzare Insigne con Kvaratskhelia, e invece questo ragazzo ha addirittura qualcosina in più rispetto all’ex capitano. Va fatto un plauso alla società. E poi c’è Lobotka: se Juventus o Inter avessero uno come lui in squadra, non sarebbero in crisi”.