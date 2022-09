Cannavaro ritorna “in sella”: oggi firma con il Benevento

Fabio Cannavaro cercava un’occasione per tornare in sella e non della sua amata bicicletta. Evidentemente il Benevento è quanto l’ex campione del mondo cercava per tornare in panchina, per la prima volta in Italia. Oggi, come si legge anche sul CdS, firmerà oggi un contratto che lo legherà ai giallorossi sanniti fino al 2024. 500.000 euro per il primo anno e 1 milione il secondo. La squadra è 13a in serie B, a -8 dalla vetta, ma l’ex difensore è pronto ad affrontare qualsiasi salita, come quelle che supera nei suoi allenamenti con l’amata bicicletta.