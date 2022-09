CALCIO FEMMINILE – Data e orario delle partite di Pomigliano e Napoli

Il calcio femminile, dopo la qualificazione ai mondiali 2023 in Australia-Nuova Zelanda, non si ferma compreso il prossimo fine settimana. Il Pomigliano, dopo le prime tre sconfitte di fila, è in cerca di riscatto e sfiderà il neo promosso Como Women. La sfida dell’Ugo Gobbato si disputerà domenica alle ore 12,30. In serie B, dopo l’esordio vincente a Trento, il Napoli femminile sfiderà l’Apulia Trani degli ex Alessandro Pistolesi e Penelope Riboldi. Si disputerà al “G. Piccolo” di Cercola, domenica alle ore 15,00.

La Redazione