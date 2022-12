Caira. ag.: “Kvaratskhelia ha incantato tutti. Non bisogna sempre ingaggiare calciatori pubblicizzati dalla stampa”

Stefano Caira, ex procuratore di Totti, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio. Spalletti può riuscire a realizzare il sogno scudetto? “La mia sensazione è che c’è un particolare rilevante inerente al tecnico, perché quest’ultimo ha un calo di rendimento durante la primavera. Ma con questo campionato anomalo e l’interruzione casuata dai Mondiali, lo scenario potrebbe cambiare e consentire al Napoli di trionfare”.

Quale calciatore di Serie A ha rubato l’occhio in questo avvio di stagione? E qual e la squadra più attrezzata per lo scudetto? “Dire Napoli sarebbe troppo semplice. L’Atalanta si sta confermando come outsider, anche se non so se riuscirà ad arrivare fino in fondo. Kvaratskhelia, inoltre, ha incantato tutti quanti in questo inizio di stagione. Non bisogna sempre ingaggiare calciatori pubblicizzati dalla stampa, questo è un problema decennale. Complimenti a Giuntoli per un colpo fantastico”.