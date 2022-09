Ballardini (All.): “Le idee chiare AdL le aveva già 15 anni fa”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’allenatore Davide Ballardini.

“Bisogna fare i complimenti al Napoli, all’Udinese e all’Atalanta e anche al Milan. Sono squadre che hanno le idee chiare, mentre l’Inter e la Juve hanno fatto altre scelte che per ora non pagano. Quando c’è una società competente come quella del Napoli è tutto diverso. Ci sono allenatori che lavorano molto sul campo, altri che hanno una grande capacità di gestione. Sono libero e abbiamo tutti, parlo del mio staff, una gran voglia di tornare. La proprietà del Napoli, già 15 anni fa, sapeva muoversi. Insieme a Vincenzo D’Ippolito costruimmo una grande Sambenedettese, è stato l’unico anno in cui ho inciso sull’acquisto dei giocatori. Al Genoa c’erano tanti problemi”