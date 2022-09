Albarella: “Ottimizzare il tempo con le strategie; Napoli favorito col Mondiale”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto a Radio Marte in “MSL-Forza Napoli Sempre“: «Il Napoli ha confermato che in questo calcio moderno non bisogna disperdere energia. Bisogna ottimizzare il tempo con meno programmazione e più strategie. Meret? Ci sono stati momenti in cui il portiere azzurro è stato messo in discussione e invece aveva solo bisogno di più certezze. Bravo lui a dimostrare di essere un buon portiere quando c’è stata l’opportunità di farlo. In questo momento è giusto cavalcare la capacità di Meret. Mondiali in Qatar? Il Napoli è sicuramente favorito dal fatto che non ha moltissimi giocatori che parteciperanno alla rassegna mondiale. Poter dare continuità agli allenamenti potrebbe rivelarsi un fattore determinante».