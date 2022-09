WOMEN CHAMPIONS – Koge-Juventus 1-1, la qualificazione si deciderà a Vinovo

Questo pomeriggio in Danimarca si è giocata la gara d’andata tra il Koge e la Juventus Women. Chi passa giocherà la fase a gironi. Le scandinave passano in vantaggio con Pokorny che tutta sola batte Peyraud-Magnin. Le bianconere pareggiano con Nilden che di testa sfrutta al meglio il cross di Zamanian. Nella ripresa la squadra di coach Montemurro ha la palla del vantaggio con Beerensteyn, ma Skiba salva il risultato. Finisce con il risultato di parità e la qualificazione la si giocherà a Vinovo. Domani sarà la volta dell’A.s. Roma che giocherà alle ore 18,00 in trasferta contro lo Sparta Praga.

Marcatrici: 8′ Pokorny (K), 20′ Nilden (J)

Køge: Skiba, Marcussen, Northeim, Obaze, Svendsen, Færge, Pokorny, Jankovska, Uhre Nielsen, Fløe, Carusa.

A disposizione: Vingum Andersen, Sorensen, Guldbjerg, Kozlova, Ostenfeld, Stockmar, Kramer, Marcussen, Bellsle, Callesen

Juventus Women: Peyraud-Magnin, Nilden, Lenzini, Sembrant, Boattin; Caruso (61′ Beerensteyn), Zamanian (86′ Duljan), Grosso (78′ Girelli); Bonfantini (61′ Pedersen), Cantore (86′ Rosucci), Cernoia.

A disposizione: Aprile, Forcinella, Lundorf, Salvai, Duljan, Pfattner, Pedersen, Rosucci, Girelli, Beerensteyn, Arcangeli.

Ammonite: Carusa (K), Lenzini (J)

Fonte: ilbianconero.com