Una “strana” classifica: è Osimhen il re degli spreconi!

Le occasioni, soprattutto quelle sotto la porta avversaria, devono essere capitalizzate. E’ questo lo scopo del calcio. Il gol. Il quotidiano Il Messaggero cita una speciale classifica delle “big chance fallite”, ovvero i gol divorati in campionato dai giocatori di Serie A. Il primo in classifica, per occasioni sprecate, è l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen: “Il primo è Osimhen (7), sotto di lui ecco comparire i due romanisti Abraham (5) e Dybala (4), in quinta e sesta posizione rispettivamente Zaniolo (3) e Ibanez (3)”. In ottava posizione ancora un azzurro, Lozano, con 3 gol mancati. Il successivo giocatore del Napoli in elenco, tra i primi 30, è Kvaratskhelia, al 29esimo posto, con 2 occasioni perse.