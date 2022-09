UFFICIALE – Silvio Baldini neo allenatore del Perugia. Moreno Longo al Como

Silvio Baldini è il nuovo allenatore dell’AC Perugia Calcio. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Stefano Cuoghi, dal preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli, dal match analyst Mattia Baldini e dal collaboratore Matteo Valeri.

Como 1907 è lieta di comunicare di aver affidato a Moreno Longo l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato con i lariani un contratto biennale fino al giugno del 2024.

Nato a Torino nel 1976 e cresciuto calcisticamente nelle giovanili granata, debutta in Serie A con la squadra della sua città per poi vestire le maglie di Lucchese, Chievo Verona, Cagliari, Teramo, Pro Vercelli e Alessandria.

Inizia ad allenare a soli 30 anni, partendo dalle giovanili del Filadelfia Paradiso per poi passare alla Canavese e l’anno successivo, alle giovanili del Torino. Nel 2012 viene promosso ad allenatore della Primavera, riportando nel 2015 lo scudetto ai granata dopo oltre 20 anni.

Nella stagione 2016/17 debutta con una prima squadra, la Pro Vercelli, ottenendo la salvezza in Serie B. L’anno successivo con il Frosinone conquista la promozione in Serie A ai playoff. Nel 2020 sostituisce Walter Mazzarri sulla panchina del Torino salvando la squadra nel massimo campionato italiano. Nel 2021 passa all’Alessandria vincendo i playoff e riportando i grigi in Serie B.

“Sono veramente felice, emozionato e stimolato per questa nuova esperienza – le prime parole del nuovo mister lariano – ho trovato una società con una grande storia e una forte ambizione. Sono perfettamente conscio dell’opportunità che ho davanti a me e di cosa possa voler dire lasciare un segno in una piazza così importante. Per questo sono carico al massimo e pronto a iniziare questo nuovo cammino”.

Fonti: acperugiacalcio.com; comofootball.com