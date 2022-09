UFFICIALE – Roma-Napoli, vietata la vendita dei biglietti per i residenti in Campania

Dalle 12 di martedì 20 settembre potranno essere acquistati i biglietti di Roma-Real Betis e di Roma-Napoli, due importanti snodi stagionali per i giallorossi.

Sia per la sfida di Europa League, in calendario giovedì 6 ottobre alle 21, sia per il match di campionato, in agenda domenica 23 ottobre alle 20:45, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione.