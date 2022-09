Scudetto? Gli azzurri in ritiro parlavano di un altro obiettivo

Scudetto – Un lavoro superbo: tattica e anima, cuore e polmoni. Squadra pimpante e matura anche se qualcuno vorrebbe giocare di più e un po’ recrimina (Lozano a San Siro). Squadra che gioca da grande con lo Spezia proprio come con il Milan: ha imparato a soffrire senza mai perdere la testa; a gestire e poi a colpire. Candidata allo scudetto? Beh, sì. Inutile negarlo e nasconderlo. E la doppia sfida con l’Ajax potrebbe anche chiudere il discorso qualificazione in Champions. Chi lo avrebbe detto un mese fa? Loro, i giocatori: in ritiro parlavano tutti di migliorare il terzo posto. Tutti: dal capitano Di Lorenzo a Mario Rui, altri due leader in campo e nello spogliatoio. All’epoca ridevano in tanti, oggi sono in piedi ad applaudire: un miracolo. O forse no: uno splendido progetto di calcio. Fonte: CdS