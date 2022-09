Napoli primo anche nelle quote: lo scudetto azzurro scende veriginosamente

Il Napoli convince in campionato e vola in alto, convincendo ora anche i bookmakers. Gli azzurri di Luciano Spalletti partivano in sordina a inizio stagione e anche nelle retrovie dei favoriti: la vittoria dello scudetto napoletana era data a 8, alle spalle delle favorite della Serie A come Juventus (2,35), Inter (2,90) e i campioni in carica del Milan (3,35). Ma le cose sembrano cambiare anche nelle scommesse: così, dopo il blitz a San Siro di ieri sera il Napoli è arrivato in cima alle preferenze, favorito con una quota di 3,85 sulla piattaforma Planetwin365, alla pari proprio con il Milan, unica delle big che finora ha mantenuto il rendimento previsto. Discorso inverso per l’Inter, salita ora a quota 4 dopo il ko di ieri con l’Udinese, mentre precipita al quarto posto la Juventus a quota 6,75. La Roma di Mourinho resta la quinta forza del campionato, anche se la quota sale a 9 dopo il ko con l’Atalanta. Fonte: Il Mattino