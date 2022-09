Napoli innamorata pazza del Napoli. Gli azzurri hanno ora la “cazzimma”

La vittoria del Napoli con la Lazio all’Olimpico e lo spettacolo offerto con il Liverpool avevano fatto intuire di cosa fosse capace questo gruppo, ma tra lo Spezia, i Rangers e il Milan sono arrivati anche i primati e la conferme. In serie. Dopo anni di alti e bassi, questa squadra ha acquisito continuità, maturità, personalità e cazzimma. Sì: quella dote tutta napoletana che è un mix di furbizia scugnizza, cinismo e praticità, e che tradotta in campo potrebbe essere spiegata con la vittoria di San Siro. E ancora: il Napoli ha abbassato la media d’età e anche il tasso d’esperienza perdendo Mertens (35 anni), Ospina (34), il totem Koulibaly (31), il capitano Insigne (31), e gente come Fabian e Ghoulam, ma i sostituti hanno portato talento, entusiasmo, sfrontatezza, fame e voglia. In copertina? Manco a dirlo: Kvaratskhelia, una specie di funambolo che fa impazzire gli avversari e che semina giocate, assist, gol, cartellini e rigori. Tipo quello conquistato con il Milan. Fonte: CdS