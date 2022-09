Napoli, forza offensiva ma anche impenetrabilità difensiva con Meret

Il Napoli dopo la sosta per le nazionali, dovrà portare avanti il bel gioco espresso finora, che è certo forza offensiva, ma anche difensiva, con un portiere che sta eccellendo, nonostante un’estate titubante, Alex Meret. E contro il Milan si è avuta l’ennesima dimostrazione della straordinaria forza del Napoli, insieme all’impenetrabilità difensiva con un Meret straordinario e una grande linea difensiva a partire da un super Mario Rui da terzino sinistro. Cinque le reti subite (come Juve, Lazio) e seconda migliore difesa alle spalle dell’Atalanta (finora già tre clean sheet in campionato) e in Champions una sola rete subita dal Liverpool e porta inviolata con i Rangers. Il Mattino