Napoli “di testa”, molti gol sono stati segnati così

Il Napoli è in testa alla classifica del campionato ed in Champions League, e questo grazie a buone prestazioni e a tanti gol segnati, anche di testa, come scrive oggi Il Mattino. Al Meazza è stato decisivo Simeone con un gol di testa, il Cholito ha protetto palla e avviato l’azione allargando sulla sinistra e impattando poi alla grande il cross perfetto di Mario Rui. Il quarto gol di testa del campionato ma arrivato con modalità diverse rispetto a quelle precedenti: Kvaratskhelia il gol al Bentegodi l’ha segnato di testa chiudendo sul lato opposto il cross perfetto dall’altra fascia di Lozano, Kim è stato implacabile due volte con lo stacco aereo da calcio d’angolo. E il Napoli con i due gol al Meazza è arrivato a quota 15 e ha il miglior attacco della serie A insieme all’Udinese. Migliore attacco anche del girone di Champions League con 7 reti in 2 partite.