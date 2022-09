Montefusco: “E’ l’anno buono, Spalletti ha la squadra in pugno”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex giocatore e allenatore del Napoli: “Ho avuto Spalletti come giocatore per una quindicina di giorni e poi smise di giocare. Sono due anni che sono in ritiro a Castel di Sangro ed ho capito che questa è l’annata buona, il clima che c’era due anni fa con i famosi Senatori e quello che ho visto quest’anno è totalmente diverso. Gli feci i complimenti quando cacciò dal campo Osimhen in allenamento, chi l’ha criticato parla per parlare: fece benissimo per farsi anche rispettare. È un ottimo tecnico, al momento ha la squadra in pugno. Zerbin al posto di Politano? Non sono d’accordo, voleva tamponare un po’ e Zerbin corre molto. Anche se avesse messo un carro armato sarebbe stato difficile da tenere Theo Hernandez. Vice Osimhen? Avrei fatto giocare Simeone, Raspadori è abituato a giocare sotto punta. Il centrocampo del Napoli è uno dei più forti d’Europa. Io ci credo molto, anche se il percorso è lungo. Il Milan ha giocato meglio di noi, ma noi siamo stati una squadra vera. Meret? Mi sono fatto condizionare. Mi piace molto stilisticamente, non so se ha personalità, so che dovrebbe essere più pronto nelle uscite. Lobotka è un gran giocatore, ma non sa fare grossi lanci, sono calciatori diversi ad oggi”.