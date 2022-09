Lobotka su Calzona, ct Slovacchia: “E’ italiano, studia perfettamente l’avversario”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato dal ritiro della nazionale slovacca, allenata dall’ex collaboratore di Spalletti al Napoli, Francesco Calzona, come riporta Pravda. sk..

Il nuovo tecnico della Nazionale slovacca, Francesco Calzona, ha lavorato con Spalletti a Napoli anche ad inizio stagione. “E’ italiano, studia perfettamente l’avversario, conosce i suoi punti di forza, di debolezza e la ricetta del successo. La nostra difesa sarà efficace e attiva, si basa su questo”.

Tuttavia, se le cose non vanno bene, è in grado di alzare la voce: “Spero che non debba farlo. Non l’ho vissuta così a Napoli. Non devono continuare a controllarti per assicurarsi che non mangi schifezze come me, hai guadagnato peso e poi hai perso peso di nuovo”. TMW