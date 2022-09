In difesa Mario Rui non si comporta da “portoghese”

Meret 7

Non lo volevano a Napoli, ma se la sua squadra chiude il primo tempo senza prendere gol è soprattutto merito suo. Ed è merito suo se evita un altro gol, nella ripresa, di Messias. Vola sul tiro in scivolata di Giroud, è piazzato benissimo sul colpo di testa di Krunic, va giù come una ghigliottina sulla conclusione secca di Messias.

Di Lorenzo 6,5

Attacca appena può, ben sapendo che non è il caso di esagerare perché da quella parte piomba a cento all’ora Hernandez.

Rrahmani 6,5

Una faticaccia contro Giroud, a cui cede solo un centimetro, ma il francese lo fa soffrire. Il merito? Non molla mai.

Kim 6,5

Dà una mano a Rrahmani e copre i vuoti che si aprono davanti alla sua area. Quando la partita si infiamma, il sudcoreano è in tutte le mischie a risolverle. Salva l’ultimo pericolo.

Mario Rui 8

Instancabile dal primo all’ultimo minuto della sua gara. Sostiene il gioco di Kvaratskhelia in ogni momento e riesce, subito dopo, a contenere Saelemaekers. Non si sa dove trovi tutta quella energia, che non ne offusca le qualità perché il cross del 2-1 di Simeone è la pennellata di un grande centrocampista. E’ vero che i terzini del Portogallo sono Cancelo e Nuno Mendes ma Rui continua a migliorare.

Fonte: CdS