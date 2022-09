Giuffredi a RNC: “Mario Rui? Non si fa passare la mosca per il naso. Politano ha grande personalità”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore sportivo: “Sono 2 anni che Mario Rui fa un campionato straordinario e dimostra di essere un terzino di gran livello. Alla Roma ebbe una parentesi sfortunata, come se non ci fosse mai stato realmente. Politano stamattina ha fatto degli accertamenti per valutare lo stato della caviglia, ancora non si sa se riesce a partire per la Nazionale. Rigore sbagliato? È vero che non era eccellente, l’ha detto anche lui, ma in una settimana è andato a calciare i due rigori più importanti della stagione con grande coraggio e personalità. Sbagliare quei due rigori significa compromettere anche la propria stagione perché si entra nel ciclone delle critiche. Non so se sarà lui il rigorista. Ci sono Zielinski, Kvara, sono in tanti. Fanno bene a decidere a turno a seconda di chi se la sente. Di Lorenzo ha una serenità da campione, non si scompone mai in campo, la sua forza è la sua salute mentale. Nuovo Bruscolotti? Può essere solo un onore perché lui è stato un simbolo per la città. Theo Hernandez ieri ha avuto vita difficile per la complicità tra Di Lorenzo e Politano. Parisi? Sono rimasto deluso dalla mancata convocazione in Nazionale. Per noi sarà un appuntamento rimandato. Anche per Sepe me l’aspettavo. Sono contento per Mario Rui che è stato riconvocato dal Portogallo. Lui ha una grande personalità, non si fa passare la mosca per il naso, il suo temperamento è la sua forza. Deve calciare più punizioni, ha le qualità per fare bei gol. Spogliatoio? È più equilibrato senza personalità eccelse, è un gruppo uniforme di bravi ragazzi, senza protagonisti, al centro c’è la squadra”.

La Redazione