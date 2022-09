Diego Armando Maradona Jr: “Il Ciolito è napoletano dentro”

Diego Armando Maradona Jr, allenatore del Napoli United, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte «E’ stato un Napoli bellissimo, ieri a Milano. Il risultato finale, ovviamente, ha fatto piacere a tutti ma è la personalità di questa squadra che fa ben sperare. Il Napoli ieri ha incassato il gol del pareggio e ha continuato a fare la sua partita tranquillo e determinato senza subire nessun contraccolpo psicologico. Quella di Spalletti quest’anno è una squadra forte e consapevole che può togliersi tante soddisfazioni. Simeone ancora in gol?

Dopo la partita gli ho mandato un messaggino whatsapp con scritto “Vamos” con cinquanta “o“. E’ fantastico per me rivedere finalmente un argentino a Napoli che decide i match. Poi lui è il figlio di Diego Pablo che ha giocato con il mio papà. E’ una bella storia quella di Simeone perchè è un ragazzo puro, sincero, pulito ed è bello che questo genere di calciatori rappresentino Napoli in giro per l’Italia e l’Europa. Giovanni è un ragazzo che ci mette sempre l’anima come fosse un napoletano come noi. Lui non è soltanto un calciatore che ha fame e voglia di spaccare il mondo; sta dimostrando agli altri, perchè io lo sapevo bene già prima, che è un grande attaccante. Il gol che ha fatto ieri lo fanno soltanto gli attaccanti di razza»