Dalla panchina quando è entrato Nombele ha rotto le iniziative del Milan

Olivera (46’ st) sv

Ndombele (42’ st) sv Rompe le iniziative rossonere.

Zerbin (21’ st) 6 Non riesce ad acciuffare Hernandez (ma chi ci riesce?) nell’azione del gol. Poi dà il suo contributo.

Simeone (21’ st) 7,5 Il Cholito no, non è leggero. E quando Mario Rui indirizza una palla fantastica, uno di quei cross che girano e fanno fuori mezza difesa, il figlio del Cholo fa una torsione che va descritta nei dettagli a tutti i ragazzi che vogliono fare il centravanti. E’ un grande gol in una grande partita. In più è preziosissimo nella gestione. La corsa a vice-Osimhen è finita qui: meglio il Cholito. Anzi, attento Osi.

