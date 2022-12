Castellacci, ex medico Nazionale: “Che Politano e Pellegrini abbiano avuto dei problemi evidenti è sotto gli occhi di tutti”

Enrico Castellacci, ex medico della nazionale, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “I tanti infortuni in Nazionale sono la polemica del giorno… Ogni qualvolta che c’è un ritiro della Nazionale si comincia a malignare sulla parte degli infortunati. In realtà le cose sono molto più semplici: che Politano e Pellegrini abbiano avuto dei problemi evidenti è sotto gli occhi di tutti. Sta al buon senso dello staff medico della Nazionale non rischiare i calciatori che sono borderline. Sta nella tutela del calciatore e delle rispettive società. Com’è possibile tutti questi infortuni? E’ un’annata eccezionale, con un calendario intenso e diviso in tre step. Le preparazioni sono state improntate ad avere il meglio dai calciatori nei primi due mesi di campionato. Di qui i sovraccarichi di lavoro e poi i tanti infortuni di tipo muscolare. Infortunio Politano? Un trauma distorsivo della caviglia dipende dal tipo della lesione rimediata. Se non ho visto male, è stato un trauma che ha interessato i legamenti esterni della caviglia. In caso di distorsione lieve, sarà in campo velocemente. Solo in casi più gravi, i tempi si allungano molto. Non mi sembra però questo il caso”.

