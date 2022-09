Carratelli: “Cosa faranno i quasi sconosciuti? Hanno fatto un miracolo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista e scrittore: “Lo smantellamento mi sembrava obbligatorio: erano tutti alla fine di un ciclo. Il problema era: tutti questi nuovi, quasi sconosciuti, che faranno? Hanno fatto un miracolo. Il Napoli ha azzeccato giocatori forti, non so dove potrà arrivare, ma ci farà divertire. Non so se vince lo scudetto, ma sicuramente lotterà. La partita di San Siro è stata dura, il Milan è una squadra che gioca molto, ha padronanza del pallone, ma ha trovato una squadra che non si è disunita. La difesa se l’è cavata bene, Meret l’abbiamo tanto discusso e finalmente ha fatto due parate eccezionali. Se le squadre si chiudono, Raspadori e Simeone sono l’ideale, poi c’è Kvara che martella le squadre: ha fatto ammonire due della difesa ed ha procurato il rigore. Finora solo il Milan ci ha messo sotto”.