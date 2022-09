Stefano Pioli: “Il Milan meglio del Napoli, giocando così non si possono perdere le gare”

Il Napoli a San Siro resta un tabù per il Milan. Ancora una sconfitta per i rossoneri dopo quella della passata stagione, e una striscia d’imbattibilità che s’interrompe dopo ventidue turni di fila per gli uomini di Pioli. C’è tanto rammarico nell’ambiente milanista dopo il ko contro la formazione azzurra, soprattutto dopo una partita interpretata bene e a lunghi tratti dominata: «Non sono soddisfatto e non lo devono essere nemmeno i giocatori; se giochi così non puoi perdere; punto», ha dichiarato il tecnico rossonero. «Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quello che abbiamo creato. C’è delusione, non dovevamo perdere. Il calcio però è così, impareremo anche da questa serata. La prestazione c’è stata sotto tutti i punti di vista».

I MOTIVI . Il Napoli è stato capace di reggere la pressione milanista del primo tempo ed essere cinico nella ripresa. Ma secondo Pioli i motivi della sconfitta sono da ricercare nella produzione offensiva: «Abbiamo perso perchè nelle due aree non ci abbiamo messo quella qualità e quella determinazione che serviva. Abbiamo giocato meglio del Napoli. Eravamo imbattuti, è un peccato perderla dopo una prestazione del genere». Se il vantaggio degli azzurri si è concretizzato grazie al rigore calciato da Politano, la seconda realizzazione del Napoli con Simeone evidenzia dei difetti in retroguardia: «Sul gol di Simeone abbiamo portato troppi giocatori ad aggredire il portatore di palla e non abbiamo riempito bene l’area. È difficile imputare qualcosa alla fase difensiva. Per le occasioni create non possiamo segnare un solo gol. Abbiamo concesso poco al Napoli, anche se è vero che stiamo concedendo qualche gol di troppo», ha ribadito Pioli a Dazn. Il Milan ha perso nel corso del primo tempo Calabria per affaticamento al flessore, e nella ripresa c’è stato l’esordio di Dest: «Kjaer l’ho tolto perchè era ammonito. Calabria è uscito per un affaticamento al flessore, altrimenti non l’avrei tolto».

A SORPRESA . Il Milan ha provato a trovare la soluzione giusta per sostituire Rafael Leao e Pioli ha scelto Rade Krunic come equilibratore sulla corsia sinistra. Caratteristiche completamente diverse rispetto al portoghese, ma la partita del bosniaco è stata efficace: «Sconfitta digeribile, ma i punti valevano tantissimo. Contro un avversario così non era facile, ma non possiamo essere contenti solo per la prestazione. Siamo stati bravi a gestire, ma non è andata bene, siamo stati sfortunati. Potevamo fare di più nel primo tempo, un gol ci avrebbe aiutato». La corsa al titolo resta più che mai accesa: «Sono tante squadre che lotteranno per lo Scudetto e che si sono rinforzate. Noi ci siamo sempre e proveremo a rivincere a quest’anno», ha detto Krunic. Prima della partita contro il Napoli ha parlato anche il direttore sportivo rossonero Frederic Massara, dove ha elogiato il mercato estivo: «Siamo soddisfatti, siamo convinti di avere una squadra competitiva. Siamo contenti», ha dichiarato il dirigente milanista. «Pioli sta facendo un grande lavoro, ha fatto crescere tutti i giocatori».

Fonte: CdS