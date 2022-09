Sacchi: “Risultato Giusto? No. Anche un pareggio sarebbe stato stretto al Milan”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha commentato a La Gazzetta dello Sport, la gara di ieri sera fra il Milan ed il Napoli terminata con la vittoria dei partenopei per 1-2. “Risultato Giusto? No, lo dico subito. Probabilmente anche un pareggio sarebbe stato stretto al Milan, per come ha dominato il campo e per le occasioni creato. Però va aggiunto che il Napoli non solo non ha rubato nulla, ma ha pure dimostrato di essere vivo, ben inquadrato. Non c’è stato tatticismo né dall’una né all’altra parte: in un Paese dove il tatticismo esiste ovunque creando solo danni questo è merito. Azione del gol di Simeone splendida? Di più. Lui protegge il pallone, lo difende, lo passa a Mario Rui e va ad attaccare lo spazio mentre il compagno glielo crossa proprio sulla testa. Perfetto”.