Rivale Champions – L’Ajax cade anche in campionato

Dopo il ko di Liverpool per 2-1, l’Ajax, prossimo avversario in Champions del Napoli ha subito la prima sconfitta della stagione anche in Eredivisie. Sconfitta casalinga per 2-1 e vetta della classifica ceduta al Psv per una migliore differenza reti. L’Ajax ha aperto le marcature al 12′ con Kudus, ma alla fine del primo tempo ha subito la rimonta, con le reti di de Wit e nei minuti di recupero è stato Odgaard che ha siglato il 2-1. Nella ripresa protagonisti i due portieri, Pasveer e Verhulst (anche grazie a due salvataggi sulla linea). Rinviata, invece, per motivi legati all’ordine pubblico la gara del Liverpool a Londra, in casa del Chelsea, prevista per ieri sera, a poche ore dai funerali della Regina. I Rangers hanno vinto sabato a Iborx per 2-1 con il Dundee e si riavvicina al primo posto per la caduta dei rivali del Celtic.

Fonte: Il Mattino