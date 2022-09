R. Cucchi, giornalista: “Questo Napoli piace tantissimo. Bisogna elogiare Meret”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “A me questo Napoli piace tantissimo. Non era facile vincere a San Siro, il Milan gioca il miglior calcio come gli azzurri. E’ una squadra travolgente, ma il Napoli è stato bravissimo reggere l’urto e poi a giocare anche meglio nel secondo tempo. Non è casuale che questa squadra sia in testa alla classifica. Io sono innamorato di Kvaratskhelia, ieri ha dimostrato di essere capace di fare cose raramente visibile su un campo di calcio. E poi vorrei elogiare anche Meret, senza nulla togliere agli altri azzurri. Sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri del nostro movimento, vincendo anche lo scetticismo e le critiche della piazza. E’ la storia più bella di questo settembre. I napoletani in Nazionale? Metto da parte Zerbin per la sua giovane età, mentre tutti gli altri possono fare la fortuna dell’Italia di Mancini. Il CT deve affidarsi a chi sa dare un cambio di passo”.

Fonte: Radio Punto Nuovo