Politano, tra i migliori al Meazza, non è partito per Coverciano

«Volevo calciare centrale, ma non è partita come pensavo. Fortunatamente è entrata. A volte calci male e fai gol, magari calciavo bene e me la parava. Vittoria fondamentale, è stata una partita equilibrata cominciata con una prima fase di sofferenza, poi è stata equilibrata e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni», ha detto Politano nel dopo partita aggiungendo: «Era una partita difficile e ci tenevamo a fare bene. Eravamo un po’ stanchi, ma abbiamo sfruttato bene le nostre occasioni». E’ stato costretto ad uscire per infortunio dopo essere stato toccato duro a una caviglia da Tomori. «Ho un piccolo problema alla caviglia, l’ho messa male a terra e si è girata. Adesso vediamo nei prossimi giorni come andrà». Dalle ultime si sa che non è partito per Coverciano dove era atteso per gli impegni della Nazionale. Protagonista assoluto del Napoli, decisivo nelle ultime due sfide e non solo per i due gol realizzati su calci di rigore: Politano è stato tra i migliori in campo contro i Rangers a Glasgow e si è ripetuto al Meazza contro il Milan. Tanta corsa sulla fascia, un lavoro di spinta e il grande sacrificio in copertura: fondamentali i suoi rientri sulla fascia per aiutare Di Lorenzo nella marcatura del pericolosissimo Theo Hernandez. Una grande prova insieme a quella di tutti gli azzurri: una serata trionfale al Meazza.

Il Mattino