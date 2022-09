Onofri: “Kim e Kvara, Giuntoli ci ha preso un’altra volta”

Claudio Onofri, per anni scout del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Noto una crescita da parte del Napoli. Kvaratskhelia io lo stavo guardando per caso, mi aveva colpito. Il giorno dopo casualmente ci siamo trovati io e Giuntoli a Genova e aveva sentito una mia intervista, così mi chiese cosa ne pensassi. Era ancora in trattativa, gli dissi che se l’aveva preso aveva fatto un grande colpo. Ci aspettavamo che ci mettesse più tempo per adattarsi, invece ci ha messo cinque minuti. La stessa cosa vale per Kim. Cristiano ci ha preso un’altra volta”.