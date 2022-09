Milan/Napoli al microscopio de Il Mattino. Decisivo Simeone

Impresa del Napoli che sbanca il Meazza. Gli azzurri superbi contro il Milan campione d’Italia: vincono lo scontro diretto, staccano di tre punti in classifica i rossoneri e restano in testa con l’Atalanta. Decisivo ii gol di testa di Simeone, dopo il momentaneo 1-1 di Giroud che aveva pareggiato il gol su rigore di Politano. Il momento decisivo al minuto 33 della ripresa: la testa del Cholito che svetta su Tomori sul cross perfetto di Mario Rui e la gira nell’angolo. L’argentino, entrato in campo al posto di Raspadori, imposta l’azione allargando a destra e la chiude nel migliore dei modi. Poi la traversa clamorosa colpita da Kalulu in una ripartenza velocissima del Milan, l’ultima emozione del match intensissimo fino agli ultimi secondi. I fuochi d’artificio soprattutto nella ripresa con i tre gol e altri momenti chiave e con il Napoli più incisivo rispetto alla prima frazione.

Fonte e grafici Il Mattino