Matteo Politano “salta” Coverciano e commenta il successo contro il Milan

Matteo Politano, l’uomo dell’1-0 su rigore. Un rigore che lui stesso spiega così: «Ho calciato male e ho fatto gol! Avrei voluto tirare centrale e non mi è partita bene, però magari se l’avessi presa meglio avrei sbagliato». Chissà. «Siamo stati bravi: tutti ci tenevamo a fare bene e a chiudere un ciclo importante». E ora, la Nazionale. Fermo restando il problema che l’ha costretto a uscire: «Ho un piccolo problema alla caviglia destra, si è un po’ gonfiata, valuteremo nei prossimi giorni». Matteo, comunque, non va a Coverciano dal ct Mancini. A proposito del signor Luciano, ieri squalificato e dunque in tribuna: «Il mister ce l’aveva con qualche giocatore che secondo lui non ha fatto quello che avrebbe dovuto», svela Marco Domenichini, il suo vice e condottiero d’occasione in panchina. «Era molto contento ma rimproverava qualcuno… Siamo una squadra giovane, con tanti nuovi, e bisogna lavorare tanto». Già, ma i risultati stanno arrivando: «È stata una partita difficile ma la squadra ha dimostrato carattere e voglia di vincere: siamo molto contenti».

Fonte: CdS