Il CT della nazionale Roberto Mancini ha parlato nella conferenza stampa del primo giorno di raduno a Coverciano della nazionale italiana per preparare le sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria: “Marco Verratti ha preso un colpo e non ce la fa, credo chiameremo Frattesi. Tonali sembra stare abbastanza bene, ma lo valutiamo tra oggi e domani. Anche Pellegrini lo valuteremo tra oggi e domani. Per Politano, invece, non sembra nulla di grave“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com