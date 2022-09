Lobotka, in serie A vince tutti i duelli, la palla è sempre sua!

E’ ormai imprescindibile. E’ quello che la “cura Spalletti” ha rivitalizzato rendendolo indispensabile. Del suo valore ti accorgi soprattutto quando non c’è. Stanislav Lobotka è ormai il signore del centrocampo azzurro. In più, riprendendo i dati di Kickest, abbiamo scoperto che portargli via la palla è praticamente impossibile. Così come è complicato vincere un duello contro di lui. Dopo le prime sette giornate di Serie A, il centrocampista slovacco è primo per duelli vinti tra tutti i calciatori che ne hanno instaurati almeno 40: il 77,2% dei duelli intrapresi li ha portati a casa.